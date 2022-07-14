Ракетний удар по Вінниці: з'явилися нові фото наслідків обстрілу РФ

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Станом на 16:35 відомо про 21 загиблу особу, серед яких три дитини та 52 госпіталізованих людей, зокрема чотирьох дітей.

ДСНС також опублікувала нові фото наслідків після атаки Росії.

Ракетний обстріл Вінниці (5 фото)

Зазначається, що загалом за медичною допомогою звернулася 91 особа, у тяжкому стані серед 52 госпіталізованих перебувають 34 особи, тривають пошуки 42 людей, з якими відсутній зв'язок.

Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до пів сотні автомобілів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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