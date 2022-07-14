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Ракетний удар по Вінниці: з'явилися останні кадри з матір’ю та донькою, яка загинула у візочку (відео, фото)

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Ракетний удар по Вінниці: з'явилися останні кадри з матір’ю та донькою, яка загинула у візочку (відео, фото)

Фото: ТСН.ua

Внаслідок удару російської ракети по центру Вінниці загинула трирічна дівчинка, яку мама вела на заняття з раннього розвитку.

У четвер, 14 липня, у результаті терористичної атаки Російської Федерації від ракетного удару по центральній частині міста Вінниці десятки людей постраждали, багато загинуло. Серед загиблих була маленька дівчинка Ліза, яка разом з мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане в соцмережах.

Як видно на знятих кадрах, дівчинка іде тротуаром, штовхаючи поперед себе візочок, в якому вона щойно їхала. Мама запитує донечку, куди вони йдуть і малеча намагається по-дитячому відповісти. 

Через мить від вибуху ракети маленька Ліза загинула, а її матір госпіталізували — їй відірвало осколком ногу. За життя жінки тепер борються лікар.

У соцмережах опубліковано також одне з останніх фото матері з донькою, яке вона публікувала в Instagram-story. У коментарях додали, що у цей час мати вела свою донечку на заняття з раннього розвитку дитини.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

У своєму блозі в Instagram жінка багато розповідала про виховання своєї доньки, публікуючи багато фото, які фіксували щасливе життя до ракетного удару, завданого терористичними військами РФ 14 липня. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

"Мені так приємно, що я головний приклад для своєї дитини. Вона копіює абсолютно все - танці, рухи, позування перед дзеркалом, якісь побутові речі. Якщо я займаюсь спортом - вона також, фарбуюся - повторює", - захоплено писала мама загиблої Лізи.

Після ракетного обстрілу Вінниці телеведуча Катя Осадча закликала світ визнати Росію терористичною державою і закрити небо над Україною. “Ще за пів години до цього мама котила візочок, розмовляла з дворічною донькою і планувала день, саме день, далі ми вже давно не плануємо… Просто уявіть, вони йшли центром міста, мирного міста”, - написала вона.

Нагадаємо, станом на 17:00 14 липня на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати. За даними поліцейських, всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

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