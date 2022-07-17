У момент трагедії жінка перебувала зі своїм сином.

Через ракетний удар по Вінниці загинула дружина декана Львівської музичної академії Ярослава Олексіва Галина.

Про це Ярослав повідомив у Facebook.

"На жаль, моя Галюся загинула, боремося за Ромчика і молимося", — написав Ярослав Олексів.

Фото: Ярослав Олексів\Facebook

Син подружжя, 8-річний Роман,в момент трагедії перебував із мамою. У нього численні травми. Наразі дитина - у обласній дитячій лікарні Вінниці.

"Ромчик в комі, з чисельними травмами (відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма) та на жаль опіки тіла, лиця... Останнє що він бачив — то як його маму присипало частинами будівлі медцентру... про це він сказав медикам зі швидкої", — написала подруга загиблої Анна Бутровська.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Російської Федерації від ракетного удару по центральній частині міста Вінниця загинула маленька дівчинка Ліза, яка разом із мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане в соцмережах.

Після ракетного удару російських військ по Вінниці у лікарнях перебувають 80 поранених. Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Росіяни поцілили у центр мирного міста. Влучили в офісну будівлю та паркування - зачепило сусідні багатоповерхівки, будинок побуту, медичний центр. Загалом пошкоджено понад пів сотні будівель.

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