Ракетний удар по Вінниці: зниклими безвісти залишаються 11 людей

Російські окупанти 14 липня обстріляли центр Вінниці та вбили понад 20 людей, серед яких троє - діти.

У Вінниці після вчорашнього ракетного удару 11 людей залишаються безвісти зниклими.

Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 - амбулаторно надали допомогу, 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні, загиблих - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.

"Три ракети вчора долетіли у Вінницю: знайдені рештки. Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія", - зазначив він.

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Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими.

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