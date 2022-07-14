Ракетний удар по Вінниці: СБУ розпочала кримінальне провадження та показала наслідки "руского міра" (відео)

В Вінниці, на місці ракетного удару, який завдали російські окупанти, працюють правоохоронці. Служба безпеки відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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“Обстріл Вінниці – черговий прояв звірячої політики рф, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть – ось що насправді приховує “руській мір” за словами про ”спецоперацію” і “денацифікацію”. Та скільки б не брехала верхівка рф, що вони “не стріляють по цивільним об’єктам”, – весь світ знає вбивць невинних дітей в обличчя. Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці - стаття 438 КК України. На місці злочину працюють слідчі СБУ”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що з початку повномасштабного вторгнення слідчі Служби безпеки відкрили вже близько п’яти тисяч проваджень за фактом обстрілів мирного населення.

Нагадаємо, що після обстрілу Вінниці спочатку було відомо про 6 поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка. Але станом згодом стало відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.

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