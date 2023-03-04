Ракетний удар по вокзалу Краматорська: розслідувачі підтвердили, що за атакою стоїть армія РФ

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU опублікували звіт, у якому підтвердили, що за квітневою атакою на вокзал у Краматорську, під час якої загинула 61 людина і ще сотні постраждали, стоїть російська армія.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповіла керівниця департаменту криз і конфліктів HRW Айда Соєр.

Вона зазначила, що 10-місячне розслідування включало ретельний аналіз речових доказів на місці події, інтерв’ю з жертвами, тими, хто вижив, членами сімей загиблих, групами швидкого реагування та іншими, а також аналізом відео та супутникових зображень.

Росія після удару стверджувала, що більше не використовує тактичний ракетний комплекс "Точку-У", і звинувачувала Україну в атаці. Проте розслідувачі змогли встановити, що росіяни мали відповідний комплекс поблизу – на Харківщині, і вокзал був у його прямій зоні ураження.

За її словами, балістична ракета вибухнула в повітрі, приблизно на висоті 2 кілометрів над землею, над залізничним вокзалом, і випустила 50 суббоєприпасів або бомб, і всі вони потім розлетілися на майже 16 000 маленьких металевих осколків, які накрили велику територію навколо вокзалу, впали на колії.

Ракетний комплекс росіян тоді був розміщений у селі Куньє поблизу Ізюма, на північний захід від Краматорська.

"Ми змогли поїхати до села, коли українські сили повернули контроль над територією, і на землі знайшли залишки ракетної системи "Точка". Ми розмовляли з жителями, які розповіли про регулярні пуски, застосування цього ракетного комплексу приблизно в час обстрілу краматорського вокзалу. А потім ми також переглянули супутникові знімки, які були зроблені приблизно під час атаки, і вони також чітко показали, що в селі розміщувалися контейнери для ракет "Точки". Це можливе місце запуску, але потрібне подальше розслідування, щоб остаточно визначити, чи саме звідти здійснили пуск", - розповіла Айда Соєр.

Вона також зазначила, що розслідувачі не знайшли жодних ознак того, що українські військові базувалися на залізничній станції у Краматорську, російські війська, які здійснили цю атаку, повинні були знати, що там було багато цивільних осіб, і саме цивільні стали мішенню.

Ракетний удар по вокзалу в Краматорську

8 квітня Росія вдарила по залізничному вокзалі у Краматорську, коли там перебувало дуже багато людей, очікуючи на евакуаційні потяги. Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу загинула 61 людина, серед них – чимало дітей.

Росіяни вдарили по вокзалу керованою ракетою "Точка У". Як згодом встановила Служба безпеки України, її випустили з території Донецької області, яка ще від 2014 року тимчасово перебуває під контролем Росії.

Читайте також: