Ракетний удар по вокзалу Краматорська: у місті починається екстрена евакуація населення автотранспортом

Евакуюватимуть також усіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися міста.

У Краматорську, після ракетної атаки окупантів на залізничний вокзал, починається екстрена евакуація автотранспортом.

Про це заявив мер міста Олександр Гончаренко, пише "УНІАН".

"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв знадобиться станом на сьогодні", - повідомив він.

Варто зазначити, що російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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