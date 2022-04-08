Ракетний удар по вокзалу у Краматорську, ймовірно, завданий із підконтрольного окупантами Шахтарська (відео)

Після завданого удару по Краматорську російські телеграм-канали поширювали повіомлення, що окупанти "працювали" по позиціях ЗСУ, які нібито базувалися на залізничному вокзалі.

Ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорську з великою ймовірністю був завданий із підконтрольної окупантами території Шахтарська Донецької області. Про це свідчить відео, поширене о 10:25 в одному з телеграм-каналів. На ньому видно запуску двох ракет в сторону Краматароська.

Тим часом російські телеграм-канали, до офіційного повідомлення української сторони, поширювали інформацію за "методичкою". Вони повідомляли, що військові "ДНР" "працювали" по позиціях ЗСУ, які нібито базувалися на залізничному вокзалі. Однак цю інформацію швидко видалили із соцмереж.

Відповідно до відео у ТГ-каналі "Типичный Донецк", о 10:13 з’явилось фото з Зугреса (неподалік від Шахтарська). Пізніше, о 10:25 опублікували відео запуску двох ракет з поміткою, що це відбувається в окупованому Шахтарську. Варто зазначити, що перше офіційне повідомлення від української сторони про удар у Краматорську з'явилося о 10:44.

Після цього повідомленні російські ТГ-канали почали писати, що російські військові працюють "працюють по скупченню ЗСУ" по залізничному вокзалу Краматорська.

ФОТО: скрини із соцмереж

ФОТО: скрини із соцмереж

ФОТО: скрини із соцмереж

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

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