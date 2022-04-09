Ракетний удар по вокзалу в Краматорську здійснили росіяни - Пентагон

Удар був завданий "Точкою-У".

Пентагон підтверди, що ракетний удар з "Точки У" по вокзалу у Краматорську, здійснила армія Російської Федерації.

Про це повідомив чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня, пише Радіо Свобода.

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"Ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності. Спершу вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, коли надійшло повідомлення про наслідки", – наголошують в американському Міноборони.

У відомстві зауважують, що окупанти країни-агресорки Росії збираються залучити 18-ту мотострілецьку дивізію збройних сил, яка складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку, для наступу на Краматорськ.

"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал). Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 50 людей загинуло.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську. За його словами, це “зло, яке не має меж”.

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