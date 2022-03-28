Ракетний удар по Волині з Білорусі: голова області розповів деталі пожежі на нафтобазі

Внаслідок удару вибухнув один резервуар.

Внаслідок потрапляння російської ракети в нафтобазу на окраїні Луцька вибухнув один резервуар, пожежу гасять від вечора 27 березня.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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"Вчора близько 22 години був нанесений ракетний удар по нафтобазі на окраїні місті Луцька. Наразі відомо, що крилата ракета була випущена зі сторони Білорусі. На місці удару всю ніч працювали рятувальники і станом на 8 ранку ще працюють.

За попередньою інформацією, жертв немає. Вибухнув один резервуар. Більше інформації очільник Волинської області пообіцяв надати, коли рятувальники загасять пожежу.

За словами Погуляйка, ситуація в області контрольована, і а державний кордон в межах області не порушений.

Нагадаємо, за останні дні російські окупанти внаслідок повітяних атак знищили нафтобази у Київській та Рівненській областях, а також у Львові.

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