Ракетний удар по залізничних станціях в центрі та на заході України: затримується вісім поїздів (список)

Укрзалізниця докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.
Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Це призвело до затримки поїздів.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Інформація щодо затримки пасажирських поїздів (станом на 23:00):
- №4 Львів — Запоріжжя (+4 год);
- № 25 Рахів — Одеса (+2,5 год);
- №49 Трускавець — Київ (+2 год);
- №60 Чоп — Київ (+3 год);
- №22 Трускавець — Харків (+5 год);
- №82 Ужгород — Київ (+2 год);
- №92 Львів — Київ (затримується відправлення +1 год);
- №710 Львів - Дарниця (+1,45 год).
"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Слідкуйте за офіційними каналами та оголошеннями на вокзалах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.
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