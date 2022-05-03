Ракетний удар по залізничних станціях в центрі та на заході України: затримується вісім поїздів (список)

Ракетний удар по залізничних станціях в центрі та на заході України: затримується вісім поїздів (список)

Укрзалізниця докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.

Сьогодні ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Це призвело до затримки поїздів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Інформація щодо затримки пасажирських поїздів (станом на 23:00):

№4 Львів — Запоріжжя (+4 год);

№ 25 Рахів — Одеса (+2,5 год);

№49 Трускавець — Київ (+2 год);

№60 Чоп — Київ (+3 год);

№22 Трускавець — Харків (+5 год);

№82 Ужгород — Київ (+2 год);

№92 Львів — Київ (затримується відправлення +1 год);

№710 Львів - Дарниця (+1,45 год).

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка. Слідкуйте за офіційними каналами та оголошеннями на вокзалах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінничині та Кіровоградщині було чути вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.

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