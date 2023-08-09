Ракетний удар по Запоріжжю: окупанти обстріляли церкву і супермаркет, є загиблі (фото)

Російська терористична армія ввечері, 9 серпня, запустила ракети по Запоріжжю. Окупанти, як завжди, атакували цивільні споруди - церкву й супермаркет. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Згодом очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що одну людину, яку вважали загиблою, вдалось реанімувати.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, президент України Володимир Зеленський та МВС.

За даними поліції, окупанти запустили ракети по церкві й супермаркету. На місці трагедії загинуло троє людей.

"Внаслідок ракетного удару зруйновані церква та супермаркет. Вибуховою хвилею в багатоповерхівках вибито шибки. Є поранені. Наразі також відомо про трьох загиблих", - повідомили в МВС.

Обстріл Запоріжжя 9 серпня / Фото: МВС

Президент зазначив, що відомо про постраждалих, яким надають допомогу.

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок", - написав Зеленський.

Ракетний удар по Запоріжжю / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

За даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, кількість потерпілих може зрости, оскільки окупанти обстріляли житловий масив, де від вибухової хвилі в багатоповерхівках вибило вікна.

Обстріл Запоріжжя / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Росія обстріляла церкву в Запоріжжі

Обстріл Запоріжжя 9 серпня / Фото: МВС

Станом на 21:33 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що одну людину, яку вважали загиблою, вдалося повернути життя. Кількість жертв російського терору зменшилася до 2 осіб. ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРОЄ загиблих!!! Удар росіян по Запоріжжю!

Нагадаємо, російська терористична армія 7 серпня запустила дві ракети по місту Покровськ. На місці трагедії загинуло 9 людей. Місто обстріляли ракетами "Іскандер".

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