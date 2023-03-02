Ракетний удар по Запоріжжі: 7 мешканців зруйнованої багатоповерхівки залишаються в лікарні

Ракетний удар, який завдали російські окупанти у ніч проти 2 березня по місту Запоріжжі, зруйнував одну із п’ятиповерхівок. У 15 довколишніх багатоквартирних будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Семеро людей, які постраждали від нічної жорстокої ракетної атаки, залишаються у лікарнях. Двоє з них у важкому стані, п’ятеро – у стані середньої тяжкості. Їм надається медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

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На місці воєнного злочину, скоєного російськими терористами, працюють рятувальники та комунальники - розбирають завали і демонтують пошкоджені елементи будинку. У 8 із 15 пошкоджених ракетним ударом будинків вибиті вікна закрили стружковими плитами.

Тут чергують соцпрацівники, психологи, мешканцям також допомагають волонтери і представники благодійних організацій.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги в ніч проти 2 березня в Запоріжжі пролунав вибух. Ворог поцілив ракетою по багатоповерхівці в центрі міста. Внаслідок ракетного удару загинуло 4 людей. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей, серед них одна дитина.

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