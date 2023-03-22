Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар по Запоріжжю: показали зруйновані будинки, у які влучили ворожі ракети (моторошні відео)

Дата публікації
Перегляди
367
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар по Запоріжжю: показали зруйновані будинки, у які влучили ворожі ракети (моторошні відео)

Станом на 14:00 пожежі у дев’ятиповерхових будинках ліквідовано. 

У середу, 22 березня, Росія завдала ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі, внаслідок чого сталося часткове руйнування будинків.

Фото та відео публікуємо із місця трагедії.

За інформацією рятувальників, у результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох дев’ятиповерхових житлових будинків у обласному центрі. 

За попередніми даними ДСНС, 21 особа госпіталізована, зокрема 2 дитини, з  яких одна людина померла у лікарні.  Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи. Станом на 14:00 пожежі в двох частково зруйнованих дев’ятиповерхових будинках ліквідовано. 

Ракетний терор Росії по Запоріжжю

Нагадаємо, в обід 22 березня Росія атакувала Запоріжжя. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, окупанти випустили по місту шість ракет, одна не розірвалася. Які саме ракети ворог випустив по Запоріжжю - встановлюється. Дві з шести ракет влучили в житлові багатоповерхівки. Рятувальники вже провели евакуацію з двох пошкоджених будинків. 

Станом на зараз на місці удару працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів.

Все, що відомо про терористичну атаку країни-агресорки в Запоріжжі - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
367
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація