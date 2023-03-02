Ракетний удар по Запоріжжю: дівчина провела під завалами п'ять годин, обіймаючи кота (фото)

Російські військові вночі 2 березня ракетним ударом з С-300 знищили п'ятиповерхівку в Запоріжжі.

З-під завалів вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота.

Дівчина розповіла, що провела під завалами п'ять годин. Вона опублікувала в Instagram-сторі фото, зокрема, як під завалами будинку в Запоріжжі обіймала свого котика.

Дівчину врятував рятувальник на ім'я Павло. "Рятувальники... Рятувальник Павло, ви мій янгол, ви почули та відкопали мене, заспокоювали та вивели. Ви людина з великої букви", – написала вона.

Удар російських військових повністю зруйнував дім дівчини.

Катерина каже, що у неї були три коти, із одним вона врятувалася, а ще двох розшукує.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 2 березня зросла до чотирьох. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей, серед них одна дитина.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару Росії по Запоріжжю. Окупанти серед ночі поцілили ракетою по житловій багатоповерхівці в центрі міста.

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