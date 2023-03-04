Ракетний удар по Запоріжжю: доля 7 людей залишається невідомою

Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч проти 2 березня.

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю доля 7 людей залишається невідомою.

Про це повідомили в обласній поліції.

"Станом на зараз безвісти відсутніми є 7 осіб: 5 жінок та 2 чоловіки", - поінформували правоохоронці.

Раніше стало відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих, серед них - 6 жінок, 3 чоловіки і дитина.

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Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 січня. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

Згодом стало відомо, що з-під завалів будинку, в який 2 березня влучила російська ракета С-300, дістали тіла вже 10 загиблих, серед них — одна дитина. Раніше повідомлялося про 7 загиблих.