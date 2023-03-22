Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару росіян 22 березня по двох багатоповерхівках у Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 33 осіб, наразі відомо про одного загиблого.

Про це у коментарі місцевому виданню 061.ua розповів голова Запорізької обласної державної адміністрації.

"На зараз у нас 33 постраждалих. Одна людина загинула. Всього госпіталізовано 28 осіб. Троє дітей віком 5,7 та 9 років зараз перебувають у лікарні з легкими пораненнями. З тяжкими пораненнями у нас троє дорослих людей. Є інформація, що в квартирі куди саме було влучання, можуть бути люди. Попередньо, літня пара", - розповівМалашко.

Також, за його словами, вже понад сотні людей звернулися за допомогою до наметів, які розгорнуті на місці трагедії.

Ракетний удар по Запоріжжя 22 березня

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи – ракета влучила у два житлові будинки. Окупанти атакували місто шістьма ракетами.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що окупанти вдарили по житлових будинках у Запоріжжі реактивною артилерією.

З-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятували мопса.

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