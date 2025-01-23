Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих. Поранень зазнали 25 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 25 людей", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено - енергетичний. Коли рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ударів дронів, росіяни вдарили ракетами.

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