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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла, серед зниклих безвісти - дитина

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1885
Час на прочитання
1 хв
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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла, серед зниклих безвісти - дитина

Фото: Офіс генерального прокурора

Під завалами продовжують шукати людей.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 2 березня зросла до чотирьох. Зниклими безвісти вважаються п'ятеро людей, серед них одна дитина.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вісім людей поранені. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автівки місцевих мешканців. 

За попередньою інформацією, у п'ятиповерховий житловий будинок влучила російська ракета ЗРК С-300. Унаслідок вибуху зруйнувалися з третього по п'ятий поверхи. Пошуково-рятувальна операція триває.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця ракетного удару Росії по Запоріжжю. Окупанти серед ночі поцілили ракетою по житловій багатоповерхівці в центрі міста.

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Дата публікації
Перегляди
1885
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