Ракетний удар по Запоріжжю: лікарі боряться за життя 5-річної дитини, якій у живіт потрапив уламок

Армія РФ випустила по місту 16 ракет. Три з них влучили в колону авто цивільних людей, які стояли в черзі на виїзд з міста, внаслідок чого загинуло щонайменше 25 осіб, понад 60 людей поранені, серед них є діти.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Станом на 12:00 25 людей загинуло, 62 поранено, серед них жінки та діти, зокрема мелітопольці. 5-річній дитині уламок потрапив в живіт, лікарі боряться за її життя. 3-річна дитина чудом вижила, але залишилась сиротою", - зазначив він.

Федоров також додав, що постраждали волонтери, які перевозять ліки на ТОТ і евакуюють звідти людей. Звичайні люди, які їдуть підтримати родичів і повертаються назад.

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Нагадаємо, російська армія вранці 30 вересня завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію і забрати своїх родичів.

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