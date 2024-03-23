Ракетний удар по Запоріжжю: на місці атаки продовжують розбирати завали – відео

Окупаційна армії Росії у ніч проти 22 березня завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє мирних мешканців – дитина та два чоловіки. Крім того, 29 людей поранено.

У місті зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400.

Рятувальники на місцях ракетних влучань розбирають зруйновані будівельні конструкції та надають допомогу комунальним службам.

Психологи ДСНС надали допомогу 33 мешканцям будинків та родичам постраждалих.

Нагадаємо, росіяни випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Окупанти вбили 8-річну дівчинку та її батька.

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