Ракетний удар по Запоріжжю, обстріли Куп'янська та Херсона: яка ситуація у регіонах 16 січня

За минулу добу, сьогодні вночі та вранці окупанти вели вогонь у семи областях.

Ніч та ранок 16 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 16 січня.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені.

У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена попереджала про небезпеку, та минулося без атак.

Миколаївська область

Миколаївський район: вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Запорізька область

Ворог у ніч проти 16 січня завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби.

Харківська область

Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. Поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці.

Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Донецька область

За 15 січня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та Авдіївці, 1 у Великій Новосілці, Лимані та Соледарі. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

Луганська область

Ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

Херсонська область

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон росіяни обстріляли 21 рази – атакували житлові квартали міста. Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, об'єкту критичної інфраструктури та житлових будинках.

Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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