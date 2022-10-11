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Ракетний удар по Запоріжжю: окупанти пошкодили освітній та медичний заклади (фото)

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Ракетний удар по Запоріжжю: окупанти пошкодили освітній та медичний заклади (фото)

Фото: Associated Press

Відомо про постраждалих.

Над ранок 11 жовтня армія російських окупантів атакувала ракетами Запоріжжя. Загарбники поцілили в об'єкти інфраструктури та жилові будинки.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

За його словами, у результаті ранкового ракетного обстрілу ушкоджень також зазнали освітній і медичний заклади.

"На жаль, є постраждалі. Росія - країна-терористка", - зауважив він. 

Фото: Анатолій Куртєв. / ©
Фото: Анатолій Куртєв.
Фото: Анатолій Куртєв. / ©
Фото: Анатолій Куртєв.

До слова, після опівночі у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Про першу сповістили о 00:06, про другу - 01:28, про третю - 02:30, про четверту - 06:03, про п'яту - 07:42.

Масований обстріл України 10 жовтня

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2444
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