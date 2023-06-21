Ракетний удар по Запоріжжю – поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Поліція показала наслідки масованого ракетного удару по Запоріжжю.
Росія 20 червня здійснила чергову масовану атаку по території Запоріжжя та передмістю ракетами С-300, Х-59 та "Іскандер". В результаті удару – поранено чотирьох цивільних.
Поліцейські задокументували та показали наслідки збройної агресії РФ.
"20 червня окупаційні війська завдали ракетних ударів по території обласного центру та Запорізького району, використали С-300, Х-59 та Іскандер. Упродовж доби росіяни атакували населені пункти Пологівщини та Василівщини 86 разів – застосували безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Загалом зареєстровано 66 повідомлень про руйнування", - йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів поранення отримали четверо жителів Преображенки. З осколковими травмами тулуба та нижніх кінцівок їх доставлено до лікарні для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.
Читайте також: