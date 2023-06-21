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Ракетний удар по Запоріжжю – поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Запоріжжю – поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / Фото: Нацполіція Запорізької області

Поліція показала наслідки масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Росія 20 червня здійснила чергову масовану атаку по території Запоріжжя та передмістю ракетами С-300, Х-59 та "Іскандер". В результаті удару – поранено чотирьох цивільних.  

Поліцейські задокументували та показали наслідки збройної агресії РФ.

"20 червня окупаційні війська завдали ракетних ударів по території обласного центру та Запорізького району, використали С-300, Х-59 та Іскандер. Упродовж доби росіяни атакували населені пункти Пологівщини та Василівщини 86 разів – застосували безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Загалом зареєстровано 66 повідомлень про руйнування", - йдеться у повідомленні. 

Під час обстрілів поранення отримали четверо жителів Преображенки. З осколковими травмами тулуба та нижніх кінцівок їх доставлено до лікарні для подальшої госпіталізації. 

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / ©
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / ©
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / ©
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / ©
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю. / ©
Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Нагадаємо, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

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Дата публікації
Перегляди
4557
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