Ракетний удар по Запоріжжю – поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Росія 20 червня здійснила чергову масовану атаку по території Запоріжжя та передмістю ракетами С-300, Х-59 та "Іскандер". В результаті удару – поранено чотирьох цивільних.

Поліцейські задокументували та показали наслідки збройної агресії РФ.

"20 червня окупаційні війська завдали ракетних ударів по території обласного центру та Запорізького району, використали С-300, Х-59 та Іскандер. Упродовж доби росіяни атакували населені пункти Пологівщини та Василівщини 86 разів – застосували безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Загалом зареєстровано 66 повідомлень про руйнування", - йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів поранення отримали четверо жителів Преображенки. З осколковими травмами тулуба та нижніх кінцівок їх доставлено до лікарні для подальшої госпіталізації.

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Ракетний удар по Запоріжжю та передмістю.

Нагадаємо, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога.

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