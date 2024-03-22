Ракетний удар по Запоріжжю: поранено шість людей, троє вважаються безвісти зниклими – фото

Окупаційні війська Росії вранці 22 березня здійснили ракетний удар по Запоріжжю та області. Станом на 9:00 ранку відомо, що у результаті влучань вщент зруйновано сім домоволодінь, пошкоджень зазнали дві виробничі будівлі та 37 житлових будинків, два з яких – багатоповерхові.

Про це повідомляє Нацполіція.

"На цей час відомо про шістьох поранених, безвісти зниклими вважаються троє людей. На місцях влучань продовжують працювати всі профільні служби міста, проводяться рятувально-пошукові роботи", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Запоріжжю вранці 22 березня / Фото: Національна поліція України

Наслідки удару по Запоріжжю вранці 22 березня / Фото: Національна поліція України

Наслідки удару по Запоріжжю вранці 22 березня / Фото: Національна поліція України

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Нагадаємо, у Запоріжжі ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС, є жертви (фото).

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