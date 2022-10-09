Ракетний удар по Запоріжжю: розбирання завалів завершили, кількість загиблих зросла

Російські загарбники, які 9 жовтня випустили по Запоріжжю 12 ракет, вбили 20 людей. Про наслідки обстрілу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За повідомленням Старуха в ефірі національного телемарафону, майже всі ракети влучили у житлові будинки.

Наразі у центрі Запоріжжя завершили розбирати завали будинків після ракетних обстрілів. Кількість загиблих зросла до 20 людей. Серед померлих - одна дитина.

"Тільки завершили розбирати завали четвергові на проспекті, маємо на цей час 20 загиблих".

Станом на вечір 8 жовтня за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблокували 15 загиблих осіб (з них 1 дитина), врятували шістьох людей.

За другою адресою, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли трьох загиблих, врятовано 15 людей.

За словами військового експерта Сергія Грабського, окупанти обстрілюють Запоріжжя, щоб створити передумови для подальшого наступу. Також своїми ударами по місту росіяни тероризують мирних жителів, бо сподіваються, що вони проситимуть українських військових відійти від міста.

Він зазначив, що такі дії окупантів мають мало що спільного з військовою доцільністю, але "якщо говорити про терористичну активність, то це саме те, що ми маємо".

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