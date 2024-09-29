Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники завершили пошукові роботи (фото)

У Запоріжжі завершилися пошуково-рятувальні заходи: внаслідок російських авіаударів 14 осіб отримали поранення, серед них є 17-річний хлопець.

Про це повідомили в Національній поліції.

В результаті обстрілів частково зруйновані багатоповерховий будинок і приватна оселя. Вибухова хвиля та уламки пошкодили складські приміщення, інфраструктуру, сусідні багатоквартирні будинки, приватні подвір’я, гаражі та автомобілі.

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи / МВС України

На місцях атак продовжують працювати правоохоронці та приймати заяви від мешканців про пошкоджене майно.

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи / МВС України

Нагадаємо, протягом цього тижня російська армія завдала ударів, використавши майже 900 авіаційних бомб, понад 300 дронів "Шахед" та більше 40 ракет. Це свідчить про безперервність російського терору, який можна зупинити лише через міжнародну єдність, підтримуючи Україну та чинячи тиск на Росію.

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