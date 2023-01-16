Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо про наслідки та поранених, серед яких двоє дітей (фото, відео)

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 16 січня постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали 5 людей, серед них 2 дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізовано. У самому будинку вибиті вікна, опорні конструкції не постраждали", - написав він.

Також ворожа ракета влучила на територію підприємства у Запорізькому районі. На місці виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

Водночас очільник Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, по центру Запоріжжя прилетіла російська ракета С-300, від вибухової хвилі постраждав п'ятиповерховий будинок: вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі.

Також ворог влучив ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади. Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються.

Нагадаємо, що ворог у ніч проти 16 січня завдав ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Загалом за минулу добу та ніч і ранок 16 січня росіяни атакували сім областей України. Так, під вогнем були Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області. У Харківській області ворог обстріляв будинок у Куп'янську, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

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