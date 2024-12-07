Ракетний удар по Запоріжжю: серед загиблих було два хокеїсти

У наслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня станом на сьогодні, загинуло 10 людей. Стало відомо, що серед загиблих було два хокеїсти місцевої аматорської команди "Аврора".

Про це повідомляє sport.ua.

Богдану Тітову і Максиму Брагіну було по 27 років. Богдан був капітаном команди "Аврора", а Максим, виступів за аматорський колектив, також тренував дітей у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі.

Додамо, що раніше від російських куль загинуло сім хокеїстів, які боролися з ворогом у лавах Сил оборони. Це Олександр Хміль, Денис Пашинський, Ярослав Гаркавко, Олексій Логінов, Олександр Колонюк, Макар Єрофеєв і Владислав Лихошва.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко.

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