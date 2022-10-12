Ракетний удар по Запоріжжю та знищення ворожих пунктів управління на Луганщині: ситуація у регіонах 12 жовтня

Російські загарбники вчергове атакували Запоріжжя ракетами, під обстрілами також Дніпропетровська та Сумська області.

Ніч проти 12 жовтня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку.

Без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

Запорізька область

Цієї ночі ворог знову здійснив ракетний удар по Запоріжжю і передмістях, випущено близько семи ракет С-300. Дві ракети влучили в один з районів обласного центру. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали три особи. Без жертв. Ще дві ракети впали в полі. Детальна інформація щодо наслідків нічного удару з’ясовується.

Сумщина

За минулу добу по області здійснено 13 обстрілів по населених пунктах. Зранку почалися обстріли Середино-Будської громади (12 прильотів із САУ) та Миропільської громади (3 прильоти, ймовірно САУ). Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Дніпропетровщина

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі троє поранених, серед них 6-річна дівчинка. Усі в лікарні. Медики оцінюють іхній стан як важкий.

У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, два садочки, школа, два підприємства, магазини. Обстрілом зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти області, які розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, без жертв та постраждалих.

На деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Минулої доби українська авіація завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об’єктів ворога.

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка. У відповідь ворог 15 разів обстріляв з артилерії позиції наших бійців на лінії зіткнення. Авіа- та ракетні удари не завдавались.

Донеччина

Вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. О першій ночі – два авіаудари по Бахмуту.

Зранку почався танковий обстріл Авдіївки, влучання в районі багатоповерхових будинків. Також зранку "підключилася" артилерія, зафіксовані повітряні вибухи, без детонаціі на землі (флешети). В зоні ураження – "стара частина" міста. Крім того – обстріл Авдіївки з РСЗВ "ГРАД", влучання в районі багатоповерхових будинків.

Попередньо є загиблі та поранені цивільні особи, детальна інформація з'ясовується. Обстріл триває.

У звільнених Лиманській на Святогірській громадах налагоджується мирне життя. У Святогірську проведений виїзний прийом громадян працівниками пенсійного фонду та соц захисту. Запрацювала місцева хлібопекарня. За минулу добу на Донеччині 6 загиблих, один поранений цивільний.

Миколаївщина

Вночі ворог обстріляв околиці міста Миколаїв. Попередньо без жертв та постраждалих. Руйнувань не зафіксовано.

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