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Ракетний удар по Запоріжжю: у МВС повідомили про страшні наслідки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Ракетний удар по Запоріжжю: у МВС повідомили про страшні наслідки

Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня / Фото: МВС України у Telegram

Внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю загинула одна людина, травмовано 19.

У Запоріжжі завершилася операція з ліквідації наслідків російського обстрілу цивільної інфраструктури міста 10 серпня.

Про наслідки російського терору повідомляє МВС України.

"Запоріжжя. У результаті російської ракетної атаки 10 серпня загинула одна людина, травмовано 19 осіб, з них 4 дітей", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники, які прибули на місце, ліквідували загоряння автомобіля та провели обстеження понівеченої будівлі готелю. Правоохоронці та рятувальники евакуювали відвідувачів закладу. 

Психологи ДСНС надали допомогу 23 постраждалим людям. На місці працювали також волонтери загону швидкого реагування ЗОО Товариства Червоного Хреста України.

Нагадаємо, у готелі в Запоріжжі, який армія РФ обстріляла 10 серпня, працював дитячий табір. В ООН відреагували на терор окупантів і засудили російську ракетну атаку на Запоріжжя.

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Дата публікації
Перегляди
1706
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