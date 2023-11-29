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Ракетний удар по Запоріжжю: у поліції показали наслідки атаки росіян – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Запоріжжю: у поліції показали наслідки атаки росіян – фото

Пошкоджений будинок у Запоріжжі після удару окупантів / Фото: Нацполіція Запорізької області

Поліцейські задокументували наслідки чергового обстрілу Запоріжжя та області російською армією.

Окупаційна армія Росії вдень 28 листопада атакувала Запорізьку область. Так, ворог вдарив по Запоріжжю ракетами "Іскандер-К" та "Калібр". Через атаку загинула жінка, ще четверо людей поранені.  

Про це повідомила пресслужба Національної поліції області.

Під час атаки окупантів одна ракета влучила в об’єкт цивільної інфраструктури, зруйнувавши будівлю підприємства. Уламки та частини другої ракети правоохоронці вилучили на відкритій ділянці місцевості на околиці міста. 

Вибуховою хвилею пошкоджені дві школи та приміщення продовольчого магазину. Внаслідок ракетної атаки поранень зазнали двоє цивільних осіб.

Пошкоджена квартира у Запоріжжі після удару окупантів / ©
Пошкоджена квартира у Запоріжжі після удару окупантів
Пошкоджена квартира у Запоріжжі після удару окупантів / ©
Пошкоджена квартира у Запоріжжі після удару окупантів

Ударом дрона-камікадзе по Степногірську пошкоджено вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою. Внаслідок обстрілів загинула жителька Степногірська, з пораненнями різного ступеня тяжкості до лікарні доправлено ще чотирьох осіб.

Вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою після удару окупантів / ©
Вантажний автомобіль із гуманітарною допомогою після удару окупантів

"У Степногірську під час розвантаження автівки з гуманітарною допомогою окупанти вкотре вдарили дроном-камікадзе по цивільному населенню. Уламками безпілотника травмовано мирних жителів, які отримували допомогу. В результаті атаки ворога поранень зазнала 77-річна жінка, ще двох чоловіків із важкими пораненнями госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. О 08:51 ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів міста.

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Дата публікації
Перегляди
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