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Ракетний удар по Запоріжжю: в ДСНС показали, як ліквідують наслідки та дістають людей з-під завалів

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Ракетний удар по Запоріжжю: в ДСНС показали, як ліквідують наслідки та дістають людей з-під завалів

Фото: ДСНС України

На Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали на місті влучення російської ракети.

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки, в яку вранці 6 жовтня окупанти влучили ракетою.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, надзвичайники врятували 21 мирного мешканця. Продовжується розбір завалі багатоповерхівки. На місці працюють всі екстрені служби. 

“Всього від ГУ ДСНС для ліквідації наслідків ракетних ударів, розбору зруйнованих конструкцій та для допомоги населенню залучені 31 одиниця техніки, 130 чоловік особового складу”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Що відомо про ракетну атаку на Запоріжжя

Вранці 6 жовтня російська армія завдала удару по житловому кварталу в Запоріжжі. Поцілили окупанти у багатоповерхівку. Наразі відомо про загибель щонайменше трьох людей. 

Відомо про 12 постраждалих, серед яких 3-річна дитина. Їх доправлено до медичних закладів міста.

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