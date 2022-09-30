Ракетний удар по Запоріжжю: в Офісі генпрокурора розповіли подробиці та оновили кількість загиблих

Російські окупанти під час обстрілу гуманітарної колони в Запоріжжі вбили 25 людей, ще близько 50 отримали поранення.

Окупанти, які обстріляли гуманітарну колону в Запоріжжі, вбили 25 людей, ще практично півсотні отримали поранення. Слідчі почали розслідування військового злочину РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, близько 07:30 росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти на виїзді з міста в районі авторинку обстріляли цивільну гуманітарну колону. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих є діти.

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, що армія РФ випустила по місту 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300", внаслідок чого загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені.

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