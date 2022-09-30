Ракетний удар по Запоріжжю: в ОП опублікували відео розбитої росіянами цивільної колони

Армія РФ випустила по місту 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300", внаслідок чого загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео з місця воєнного злочину РФ проти мирного населення.

"Відео з місця воєнного злочину, який сьогодні зранку здійснили російські військові на Запоріжжі. 16 ракет, 23 загиблих, 28 поранених. Навколо лише цивільні авто, в яких і загинула частина людей. Тут жодної військової техніки", - написав Кириленко.

Керівник ОП Андрій Єрмак також відреагував на обстріл гуманітарної колони та вкотре назвав РФ державою- терористкою. "Ганебні істоти та терористи. росія - це держава-терорист. Нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання", - написав він.

Нагадаємо, російська армія вранці 30 вересня завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію і забрати своїх родичів.

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