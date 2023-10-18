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Ракетний удар по Запоріжжю: в ОВА розповіли, чи є влучання, окрім п’ятиповерхівки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Запоріжжю: в ОВА розповіли, чи є влучання, окрім п’ятиповерхівки

Зруйнований будинок у Запоріжжі / Фото: suspilne.media

В ОВА розповіли про останні новини щодо наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що станом на зараз є підтвердження про двох загиблих внаслідок ракетного удару окупантів вночі 18 жовтня по житловому будинку у місті. 

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону з місця влучання ракети С-300

Ще трьох людей поранено – їх доставили до лікарні, ще двом пораненим надали допомогу на місці атаки. Троє людей – безвісти зниклі.

"У місті встигли увімкнути повітряну тривогу одразу після пуску балістичних ракет, однак вони долітають за дуже короткий проміжок часу – 30-40 секунд від моменту пуску. Після влучання ракети один з під'їздів був зруйнований", - уточнив він.

З його словами, інші ракети, якими РФ атакувала Запоріжжя, – не влучили ні по критичній інфраструктурі ні по житловим будинкам.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 18 жовтня завдала ракетних ударів по території Запоріжжя. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок. ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки ракетного удару та жертв у Запоріжжі.

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Дата публікації
Перегляди
925
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