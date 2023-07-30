Ракетний удар по Запоріжжю: внаслідок атаки загинули двоє людей – ОВА

За минулу добу ворог завдав понад 70 ударів по населених пунктах Запорізької області.

У результаті ракетної атаки військових РФ 29 липня по Запоріжжю загинула 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями доставлено до лікарні.

Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За минулу добу ворог завдав 77 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

"73 артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових селам. Ураження від ворожого БПЛА зазнало с. Новоандріївка та с. Павлівка, від авіації вчергове постраждало Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Також надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 29 липня російські загарбники завдали чергового удару по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. У результаті обстрілу вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

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