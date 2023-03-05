Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку дістали тіла 13 мешканців

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку. Відомо про 13 жертв ворожої атаки.

Про це повідомили у ДСНС.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих. З них одна 8-місячна дитина", - йдеться у повідомленні.

Рятувальникам вдалося врятували 11 осіб. Також під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники дістали чотирьох котів та собаку.

Роботи на місці ракетного удару досі тривають. До робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, а також 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.

У ТСН розповіли, що вночі рятувальники дістали в Запоріжжі тіла ще двох жінок. Розбір завалів на місці ракетного удару в середмісті триває третю добу.

Ракетний удар по Запоріжжю

Окупанти вдарили ракетою С-300 по п'ятиповерхівці в ніч проти 2 березня. У під’їзді зруйновано квартири з п’ятого по другий поверхи. Надзвичайники вже розібрали понад 600 тонн зруйнованих конструкцій.

Рятувальникам удалося винести з руйновищ 11 людей, зокрема й вагітну жінку. Четверо з потерпілих досі лишаються в лікарнях. Рятувальники кажуть, дані щодо кількості загиблих під час ракетного удару не остаточні.

На третю добу пошуків рятувальники знайшли під руїнами родину: 8-місячну дівчинку та її батьків. Усі загинули. У поліції повідомили, що також знайдені фрагменти тіл, що потребують ідентифікації за допомогою експертиз. Ще п'ятеро мешканців будинку, за даними поліції, вважаються зниклими.

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