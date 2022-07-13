Ракетний удар по Запоріжжю: з'явилося відео жахливих наслідків ворожої атаки

Вдень 13 липня окупанти вдарили двома ракетами по Запоріжжю, які влучили в одне з підприємств міста. У Мережі показали відео з наслідками ворожої атаки.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару постраждало семеро людей. На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали.

Відповідне відео показав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На оприлюдненому відеозаписі видно, що через влучання ракет на підприємстві - великі руйнації. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, під завалами приміщення можуть перебувати люди.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Нагадаємо, у середу, 13 липня, Російська Федерація вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста. Як повідомили в Офісі президента, через ворожий обстріл постраждало сім людей. Працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття.

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