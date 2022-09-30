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Ракетний удар по Запоріжжю: загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені

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Ракетний удар по Запоріжжю: загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені

Точна кількість жертв встановлюється, усі загиблі та постраждалі - цивільні.

У результаті ракетного удару по колоні цивільних авто в Запоріжжі загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Всі жертви - цивільні.

"Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки" - написав Старух.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, російська армія вранці 30 вересня завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію і забрати своїх родичів.

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