Ракетний удар Росії по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

Станом на вечір 13 липня кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 12 осіб.

Росія випустила по Запоріжжю дві ракети, які влучили у підприємство. Є значні руйнування. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств. Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях. На місці події працюють відповідні служби", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 13 липня, Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста. раніше повідомляли про сім людей, які отримали поранення через російський обстріл. За інформацією ОП, працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття.

У Мережі показали відео з наслідками російського удару по місту. На оприлюдненому відеозаписі видно, що через влучання ракет на підприємстві - великі руйнації. За даними Запорізької ОВА, під завалами приміщення можуть перебувати люди.

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