Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний удар Росії по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

Дата публікації
Перегляди
718
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний удар Росії по Запоріжжю: зросла кількість постраждалих

Фото: Associated Press

Станом на вечір 13 липня кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю зросла до 12 осіб.

Росія випустила по Запоріжжю дві ракети, які влучили у підприємство. Є значні руйнування. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Дві їхні ракети поцілили в одне з міських підприємств. Є значні руйнування, а найгірше це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях. На місці події працюють відповідні служби", - йдеться у його повідомленні. 

Нагадаємо, у середу, 13 липня, Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста. раніше повідомляли про сім людей, які отримали поранення через російський обстріл. За інформацією ОП, працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття. 

У Мережі показали відео з наслідками російського удару по місту.  На оприлюдненому відеозаписі видно, що через влучання ракет на підприємстві - великі руйнації. За даними Запорізької ОВА, під завалами приміщення можуть перебувати люди. 

Україна закликає створити ще один трибунал для Путіна та його поплічників

Україна закликає створити ще один трибунал для Путіна та його поплічників

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація