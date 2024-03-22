Ракетний удар по Запоріжжю: зруйновано щонайменше сім будинків – під завалами є люди

У ніч проти 22 березня окупаційні війська Росії вгатили по Запоріжжю ракетами. Ворог поцілив у велику кількість житлових будинків, під завалами перебувають люди.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також влучання поруч з багатоповерховим житловим будинком. Щонайменше в 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Не обійшлося без жертв, працюють рятувальники, розбирають завали. Особливо це стосується приватного сектора, де мешканці просто спали, а ворог цілив по них ракетами. Під завалами точно є люди, пізніше зможемо повідомити про точну кількість постраждалих", - розповів він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під завалами - люди! Відключення світла! Звірячі ракетні удари по Запоріжжю, Харкову та енергетиці

Нагадаємо, росіяни поцілили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі – на станції триває пожежа. Ворожа ракета влучила в цивільний тролейбус, що перетинав греблю Дніпровської ГЕС. Є жертви серед пасажирів.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про масований удар по Україні ракетами та дронами.

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