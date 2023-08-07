Ракетний удар по житлових будинках у Покровську: Росія вбила одну людину, фото з місця ударів

Окупанти навмисно обстріляли центр Покровська.
Російська терористична армія 7 серпня запустила дві ракети по місту Покровськ на Донеччині. Окупанти цілились по житлових будинках у центрі. Наразі відомо про одного загиблого. На місці працюють усі служби.
Про це повідомляють голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Андрій Єрмак повідомив, що окупанти цілились по звичайному житловому будинку. Наразі відомо про одного загиблого та сімох поранених. На місці події працюють рятувальники та медики. Під завалами ще можуть бути люди.
Павло Кириленко додав, що окупанти вдарили по центру Покровська.
"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Зеленський відреагував на терористичний удар по Покровську на Донеччині. Він повідомив, що російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, запустила дві ракети по звичайному житловому будинку.
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