Ракетний удар по житловому будинку у центрі Краматорська: Зеленський показав відео з місця трагедії

Український президент Володимир Зеленський повідомив про одну жертву внаслідок ракетного удару росіян по житловому багатоповерховом будинку у центрі Краматорська Донецької області.

Про це глава держави написав у соціальних мережах та показав кадри з місця трагедії.

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Рятувальні роботи ще тривають", - йдеться у його дописі.

Зеленський наголосив, що країна-агресорка обов'язково відповість за усі вбивства українців.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - підкреслив він.

Ракетний удар по Краматорську 14 березня

Вранці вівторка, 14 березня, близько 08:20 російські військові завдали удару по Краматорську Донецької області.. Зокрема, ударили по житловому багатоповерховому будинку. Вибух у центрі міста пролунав під час повітряної тривоги.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко пізніше поінформував про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару. Та додав, що росіяни пошкодили шість багатоповерхівок у Краматорську. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

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