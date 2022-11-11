Ракетний удар по житловому будинку у Миколаєві: кількість жертв зросла до шести

У Миколаєві зросла кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерхівці: відомо вже про шісьох загиблих.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей", - повідомив міський голова.

За словами Сєнкевича, з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла: чоловіка та двох жінок.

Ракетний удар по Миколаєву

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували ракетами Миколаїв. Під обстріл армії РФ потрапив п'ятиповерховий будинок. Спочатку місцева влада повідомляла про двох загиблих і двох поранених.

Зокрема, відомо, що російський снаряд вбив сімейну пару, а їхня 16-річна дитина залишилися сиротою. Один з ворожих снарядів влучив у кімнату, де спали батьки.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії. Він назвав це "цинічною відповіддю держави-терористки на наші успіхи на фронті".

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