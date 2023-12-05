Ракетний удар по житловому кварталу Херсона – влада показала наслідки "прильоту"

Окупаційна армія Росії вдень 4 грудня вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.

Відео наслідків ворожого удару показав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Вибуховою хвилею від ракетного удару пошкодило сусідні житлові будинки, у квартирах повибивало шибки

"Лежала кіно дивилася. Потім різко, як почалося… Вікно у мене вирвало. Потім ще один приліт був. Різко сталася пожежа. Горіло. Таке полум'я було, це просто жах", - розповіла одна з мешканок кварталу.

Нагадаємо, окупанти вранці 5 грудня атакували середмістя Херсона. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, трьох – поранено.

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