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Ракетний удар по житловому кварталу Херсона – влада показала наслідки "прильоту"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по житловому кварталу Херсона – влада показала наслідки "прильоту"

Наслідки ракетного удару по Херсону

Росіяни завдали ракетного удару по Херсону двома ракетами.

Окупаційна армія Росії вдень 4 грудня вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.   

Відео наслідків ворожого удару показав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

Вибуховою хвилею від ракетного удару пошкодило сусідні житлові будинки, у квартирах повибивало шибки

"Лежала кіно дивилася. Потім різко, як почалося… Вікно у мене вирвало. Потім ще один приліт був. Різко сталася пожежа. Горіло. Таке полум'я було, це просто жах", - розповіла одна з мешканок кварталу.

Нагадаємо, окупанти вранці 5 грудня атакували середмістя Херсона. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, трьох – поранено.

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Дата публікації
Перегляди
1673
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