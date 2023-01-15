Ракетний удар, пожежі та обстріли: як минула ніч в регіонах України

Неспокійно було майже у всіх регіонах.

У всіх регіонах України 14 січня лунала повітряна тривога через загрозу ракетних ударів. У деяких містах – "прильоти".

Київщина: внаслідок ракетного удару 14 січня пошкоджено 28 приватних будинків та один об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.

В Києві внаслідок російської атаки на столицю сталася пожежа на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, пожежу ліквідовано.

Чернігівщина: вночі — два обстріли, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, із мінометів та АГС. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню.

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів. Хотинська громада: противник вів мінометний вогонь, а згодом росіяни ударили ще й з артилерії. Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджені.

Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні. По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів. Вночі та вранці — без обстрілів.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Темирівка, Новоселівка, Степове, Кам'янське.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Вінницька: вчора ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури Вінниччини. Внаслідок влучання сталося займання. Жертв та постраждалих немає.

Дніпропетровська: у Дніпрі триває рятувальна операція, 21 загиблий, 73 людей поранені, понад 40 з них у лікарнях, четверо - важкі. У будинку зруйновані 72 квартири, пошкоджені понад 230.

Вогнеборці ще гасять кілька локальних пожеж, які сталися через удар. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій.

На Нікопольщині теж було напружено. Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Снаряди поцілили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Без жертв.

У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч абонентів. На місці працюють аварійні служби.

Львівщина: вчора ворогом було нанесено два ракетні удари по об‘єкту енергетичної інфраструктури. Одну ракету збили. Минулося без жертв і постраждалих.

Івано-Франківська область: вчора внаслідок ракетного обстрілу ворога вдень відбулося два влучання ракет по об’єкту критичної інфраструктури.

Попередньо, загиблих та постраждалих немає. На місце події виїхали підрозділи ГУ ДСНС для локалізації пожежі. Пожежу було ліквідовано.

Також під час тривоги вчора на території області силами ППО було збито 2 ракети.

Харківщина: вчора вранці було зафіксовано ракетні удари по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі.

Застосовувались аварійні відключення світла. Основна частина споживачів Харкова та області була заживлена до 1 години ночі 15 січня. Станом на зараз залишаються точкові відключення електроенергії.

Крім того, протягом доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне.

У м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю учбового корпусу коледжу. Також у Вовчанську зафіксоване пряме влучання в будівлю нової котельні, пошкоджені вікна та облицювання стін прилеглих будівель. Минулося без жертв та постраждалих.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Макіївки і Білогорівки.

На Куп’янському напрямку росіянами обстріляні Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка.

У деокупованому с.Невському внаслідок ворожого обстрілу поранено одну людину.

Донеччина: впродовж ночі відбувались обстріли позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку.

Під час ракетного обстрілу Костянтинівки вчора вдень було зруйновано будівлю КП "Костянтинівське трамвайне управління".

Під час ракетного обстрілу с. Маркове Костянтинівської громади також вдень було пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи та приватний будинок.

Минулої доби — масовані обстріли Авдіївки, 4 людей загиблих, 3 поранених.

Важка ситуація у м.Соледар, с.Роздоловка та с.Парасковіівка. Тривають активні бойові дії. Зв'язок відсутній, інформація про постраждалих цивільних уточнюється.

За добу на Донеччині: 7 загиблих, 4 поранених.

Одещина: вчора під час ворожого масованого ракетного удару засобами протиповітряноі оборони над регіоном було збито чотири крилатих ракети. Одна з ракет влучила в об’єкт критичної інфраструктури, є пошкодження. Без жертв і постраждалих.

Миколаївщина: вчора ввечері ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Антонівка та Херсон. За добу через обстріли поранено двоє людей.

Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово були відключені від електроживлення — наслідок чергової ракетної атаки росіян.

Вибухом пошкоджено 28 будинків: Олексій Кулеба - про наслідки ракетної атаки по Київщині 14 січня

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