Атака 15 лютого: ракети по Україні міг запустити фрегат "Адмірал Макаров"

Крилаті ракети по Україні вранці, 15 лютого, міг запустити російський фрегат "Адмірал Макаров". Він досі залишається на чергуванні у Чорному морі.

Про це в етері телеканалу "Київ24" повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"За попередньою інформацією, є дані про те, що, імовірно, були і пуски з акваторії Чорного моря. Можливо, дійсно був задіяний "Адмірал Макаров", який вночі вийшов на бойове чергування і перебуває і зараз в акваторії Чорного моря", - сказала речниця.

Вона також нагадала, що аналогом крилатих ракет "Калібр" є ракети "Іскандер-К".

"Це крилата ракета, яка випускається з суходолу. Вони дуже часто схожі і за траєкторією руху, і за наслідками", - додала Гуменюк.

Що відомо про атаку по Україні 15 лютого

Від ранку, 15 лютого, російські окупанти атакували Україну ракетами. Відбулася чергова масована атака, перед якою Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу пусків крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС. Також була активність тактичної авіації на північно-східному напрямку. Ракети летіли по всій території країни зі змінами курсу й маневрували.

Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сил оборони знищили 13 із 26 ракет.

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