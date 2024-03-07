Ракетний удар РФ недалеко від кортежу Зеленського в Одесі: CNN дізналося нові подробиці

Конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув наслідки удар на собі, пише американське видання.
Російська ракета вибухнула лише за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час атаки на Одесу в середу, 6 березня.
Про це повідомляє CNN на джерело, знайоме із ситуацією.
За словами співрозмовника, конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув наслідки удар на собі - і група побачила "грибоподібну хмару" диму.
За українськими даними, внаслідок удару п’ятеро людей загинули, ще більше отримали поранення.
Автори видання зазначують, що Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на передову та вітає десятки світових лідерів в Україні протягом понад двох років війни з Росією, але напад у середу може бути одним із найближчих атак для президента".
Нагадаємо, 6 березня Росія здійснила ракетну атаку по Одесі, коли із візитом перебував Володимир Зеленський та грецький прем'єр-міністр.
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