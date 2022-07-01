Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Миколаєві: рятувальники завершили пошукові роботи на місці трагедії

Ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Миколаєві: рятувальники завершили пошукові роботи на місці трагедії

У п'ятницю, 1 липня, рятувальники завершили пошукові роботи та розбір конструктивних елементів у п'ятиповерховому житловому будинку, по якму 29 червня РФ випустила ракету.

Відомо, що внаслідок атаки росіян по миколаївській багатоповерхівці загинуло 8 людей.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Рятувальники ДСНС завершили пошукові роботи та розбір конструктивних елементів у п'ятиповерховому житловому будинку, куди 29 червня влучила російська ракета. Підрозділи оперативно-рятувальної служби загалом деблокували з-під завалів тіла 8 загиблих", - йдеться у його повідомленні.

Сєнкевич додав, що наразі рятувальники допомагають громадянам евакуювати із квартир вціліле майно. Роботи проводяться за допомогою спеціальної та важкої інженерної техніки, а також сходовими клітинами, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, що зранку 29 червня ракета Росії влучила в багатоповерхівку в Миколаєві.

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